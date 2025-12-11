Влюблённая пенсионерка отвезла мошеннику миллион на автобусе

Письма и посылки
Пожилая женщина, тоскуя по мужскому вниманию, завязала романтическую переписку с кавалером в специальной социальной сети. Тот заявлял, что живёт на другом континенте, но, конечно же, готов воссоединиться со своей дамой сердца. Общение длилось около месяца, доверия становилось всё больше.
В один из новых романтических дней возлюбленный сообщил пенсионерке, что отправил ей посылку с сюрпризом. Правда, чтобы получить её, нужно оплатить «сертификат на получение» в Москве. Бросив все дела, женщина купила билет на автобус и помчалась в столицу. По прибытии прямо около автовокзала дама передала некоему посреднику деньги. Тот заверил, что презент уже на пути в Тольятти.
Но не тут-то было. Через несколько дней история повторилась. Кавалер написал, что у него возникли непредвиденные сложности и нужна повторная оплата. Впрочем, все расходы благородно обещал возместить, включая затраты на поездки в Москву. На крыльях любви, точнее на автобусе, женщина вновь отправилась в путь. В столице на автовокзале её вновь поджидал уже знакомый курьер. Дама снова передала ему деньги.
Может быть, так она и каталась бы ещё и ещё, но, к счастью, скучая в ожидании обратного рейса, заметила информационный стенд полиции. На нём была памятка, рассказывающая о мошенниках и их схемах. И тут женщину осенило. Влюблённость ушла, а на смену ей пришло осознание обмана. Пенсионерка незамедлительно пошла в полицию и всё рассказала. По заявлению тольяттинки возбуждено уголовное дело.
«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к хищению денежных средств пенсионерки, в общей сумме порядка 900 тысяч рублей. Полиция ещё раз напоминает: любые просьбы перевести деньги от незнакомых людей, особенно в соцсетях, должны вызывать настороженность. Если вам сообщают о необходимости оплатить получение посылки или подарка — это почти наверняка обман», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Точка дискомфорта
Редакция samara.aif.ru обратилась за комментарием к семейному психологу Максиму Ступченко, чтобы разобраться, как возникает такой уровень доверия к незнакомому человеку и почему «холодный душ» может окатить так внезапно, как это случилось с нашей героиней?
«Это манипуляция за счёт чувств. У мошенников главная цель — попасть в травматику или в потребность человека. Этой бабушке было одиноко, ей хотелось, чтобы кто-то с ней разделил. Мошенники знают о том, что пожилым людям бывает одиноко. Их задача найти жертву методом отсева. С тысячей человек вступил в контакт, и один из тысячи одинокий», — считает психолог.
Максим Ступченко рекомендует не доверять людям, с которыми ведётся виртуальное общение, не вступив в непосредственный контакт. Даже если возникли романтические чувства, человека нужно узнать, встретиться, сходить на выставку или в кино, познакомиться как следует. И уж тем более, не иметь никаких финансовых отношений с тем, кого не знаете досконально и не сможете потом назвать его настоящей фамилии или домашнего адреса.
«Передача денег, финансов — это следующий этап взаимоотношений. Когда люди встречаются, начали жить вместе, общий бюджет планировать и так далее. Отдавать деньги человеку — это не то, что первое должно в отношениях появляться», — говорит психолог.
Почему же наша героиня так внезапно осознала, что её обманули? Она изначально сомневалась, уверен Максим Ступченко, но только вот сразу к своим сомнениям не прислушалась.
«Точка дискомфорта начала расти. Может быть, даже где-то была мысль сомнения изначально, но потребность быть хорошей, быть услышанной, быть внимательной, быть помогающей пересилила. И тревожная мысль, которая была на периферии, про то, что не надо нам этого делать, оказалась недостаточно громкой. Но во второй раз ей уже начали причинять дискомфорт и тяжесть поездки, и затраченные деньги, и время. Уровень дискомфорта вырос. И этот плакат МВД дал ей возможность подумать, порефлексировать, трезво посмотреть на то, что происходит», — прокомментировал ситуацию психолог.
Не вернётся вновь…
Удастся ли вернуть деньги тольяттинской пенсионерке? Можно, но крайне сложно. Поймать дистанционных мошенников, часто находящихся в другой стране практически невозможно. Зато можно вычислить курьера или дроппера, через которого средства передавались в этом случае — мужчину на московском автовокзале, который мог попасть под камеры видеонаблюдения. Как рассказал вице-президент Палаты адвокатов Самарской области Алексей Бородин, случаев, когда именно с посредника взыскивают ущерб, становится всё больше. Закон это позволяет. Не так давно суд в Самаре обязал дроппера вернуть обманутому инвалиду крупную сумму. Но есть один большой нюанс.
«Таких судебных процессов против дропперов становится всё больше. Либо сами потерпевшие предъявляют претензии, либо это делает прокуратура. И решения положительные выносятся, в Самарской области таких решений уже не мало. Но если посмотреть на социальный портрет дроппера, то часто оказывается, что у него за душой ничего нет. И погасить такой иск очень сложно», — считает Алексей Бородин.
Если деньги ушли, их будет очень трудно вернуть. Этот факт надо признать и настраиваться сразу на то, чтобы эти деньги не отдавать. Таково резюме юриста.