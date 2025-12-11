Влюблённая пенсионерка отвезла мошеннику миллион на автобусе

«Точка дискомфорта начала расти. Может быть, даже где-то была мысль сомнения изначально, но потребность быть хорошей, быть услышанной, быть внимательной, быть помогающей пересилила. И тревожная мысль, которая была на периферии, про то, что не надо нам этого делать, оказалась недостаточно громкой. Но во второй раз ей уже начали причинять дискомфорт и тяжесть поездки, и затраченные деньги, и время. Уровень дискомфорта вырос. И этот плакат МВД дал ей возможность подумать, порефлексировать, трезво посмотреть на то, что происходит», — прокомментировал ситуацию психолог.