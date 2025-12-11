RMF24: российского ученого из Эрмитажа задержали в Польше по требованию Украины

Российский ученый из Эрмитажа задержан в Польше сотрудниками Агентства внутренней безопасности по запросу Украины. Об этом сообщает RMF24.
Заведующий отделом древней археологии проводил лекции в Европе. Он оказался в Варшаве по пути из Нидерландов на Балканы.
Украинская прокуратура преследует ученого с ноября 2023 года. Украинцы обвиняют его в якобы незаконных археологических раскопках в Крыму. После допроса в прокуратуре Варшавы суд постановил оставить россиянина под стражей на 40 дней.
Сейчас Украина направит в Польшу запрос об экстрадиции. Преступление, в совершении которого обвиняется ученый, наказывается лишением свободы на срок от одного до десяти лет.
Напомним, Крым вернулся в состав России в результате референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Тогда подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение полуострова с Российской Федерацией.