В Уфе зафиксировали превышение концентрации этилбензола в воздухе

В Уфе зафиксировано превышение допустимой концентрации этилбензола. Показатели на контрольном пункте № 14, расположенном по адресу улица Ульяновых, 57, оказались в 3,4 раза выше установленной нормы, сообщает Башгидрометцентр.
По данным синоптиков, превышений предельно допустимых концентраций по другим вредным веществам не обнаружено.
Этилбензол является опасным химическим соединением. При кратковременном воздействии он может вызывать раздражение слизистых оболочек глаз, кожи и дыхательных путей, а также приводить к головной боли и головокружению. Систематическое вдыхание загрязненного воздуха с высоким содержанием этого вещества оказывает негативное влияние на нервную систему и внутренние органы человека, в особенности у детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.
