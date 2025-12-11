В Уфе зафиксировали превышение концентрации этилбензола в воздухе

Этилбензол является опасным химическим соединением. При кратковременном воздействии он может вызывать раздражение слизистых оболочек глаз, кожи и дыхательных путей, а также приводить к головной боли и головокружению. Систематическое вдыхание загрязненного воздуха с высоким содержанием этого вещества оказывает негативное влияние на нервную систему и внутренние органы человека, в особенности у детей, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.