Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Внуково снова закрыли из-за атаки БПЛА

Аэропорт Внуково временно ограничил приём и выпуск воздушных судов, предположительно, из-за атаки БПЛА. В Росавиации подчеркнули, что мера введена исключительно для обеспечения безопасности полётов.

Источник: Life.ru

Только в 7:59 ведомство сообщало о снятии предыдущих ограничений в этом же аэропорту — воздушная обстановка остаётся нестабильной, из-за чего режимы работы могут оперативно меняться.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система ПВО за ночь сбила 32 беспилотника. Из-за временных ограничений воздушное пространство столичного авиаузла частично закрывали, что и привело к массовым сбоям в расписании. Утром Росавиация проинформировала, что ограничения на прилёт и вылет воздушных судов сняты, и аэропорты возвращаются к штатной работе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше