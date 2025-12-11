Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за драки школьников в Артеме

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности в школе Артема. Ведомство проверит исполнение должностными лицами школы своих обязанностей. Поводом послужила драка между учениками, сообщила пресс-служба СКР России по Приморскому краю.
«Следственными органами СКФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц школы города Артёма по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в понедельник, 8 декабря, в школе произошла драка между учениками. В ходе конфликта одна из несовершеннолетних получила телесные повреждения.
Предварительное следствие полагает, что причинение вреда здоровью детей стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами школы своих обязанностей. Обстоятельствапроизошедшего, включая степень тяжести причиненных телесных повреждений, конкретный круг ответственных лиц и причины допущенных ими нарушений, сейчас устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, полицейские Артёма проводят проверку по факту распространения в соцсетях видеозаписи, на которой запечатлена драка учащихся одной из местных школ.