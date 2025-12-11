Ричмонд
Агент украинских спецслужб призналась в подготовке терактов под Воронежем

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Осужденная украинский агент «Луфи» признала вину в изготовлении взрывчатых веществ и организации диверсионно-террористических актов под Воронежем, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.

Источник: © РИА Новости

Ранее ФСБ сообщала, что агент украинских спецслужб с позывным «Луфи» готовила диверсии и теракты в отношении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры и военнослужащих Минобороны РФ в Воронежской области.

«Я на добровольной основе оказывала содействие в организации диверсионно-террористических актов на территории России. В указанных целях я прошла обучение и осуществляла изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств. Указанные средства поражения я использовала для подрыва жизненно важной инфраструктуры на территории России. Свою вину признаю полностью», — говорит осужденная на видео ФСБ.