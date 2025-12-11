Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ачинске экс-автоинспектора оштрафовали на 200 тысяч за взятку в 3400 рублей

В Ачинске осудили бывшего инспектора ДПС за взятку.

Источник: Комсомольская правда

В Ачинске осудили бывшего инспектора ДПС за получение взятки и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов края. 24 апреля 2025 года полицейский остановил водителя «Газель NEXT», который нарушил правила дорожного движения.

Вместо составления протокола экс-сотрудник получил от нарушителя 3400 рублей, после чего не стал фиксировать правонарушение.

В качестве наказания суд назначил ему 200 тысяч рублей штрафа. Это почти в 59 раз больше суммы взятки. Приговор в законную силу не вступил.