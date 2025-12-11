В Ачинске экс-автоинспектора оштрафовали на 200 тысяч за взятку в 3400 рублей

В Ачинске осудили бывшего инспектора ДПС за получение взятки и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов края. 24 апреля 2025 года полицейский остановил водителя «Газель NEXT», который нарушил правила дорожного движения.
Вместо составления протокола экс-сотрудник получил от нарушителя 3400 рублей, после чего не стал фиксировать правонарушение.
В качестве наказания суд назначил ему 200 тысяч рублей штрафа. Это почти в 59 раз больше суммы взятки. Приговор в законную силу не вступил.