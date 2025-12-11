В Прикамье в сгоревшем частном доме обнаружили тело погибшего мужчины

Трагедия произошла в Соликамске вечером 10 декабря. В пермских соцсетях и телеграм-каналах были опубликованы сообщения о сильном пожаре, который произошёл в частном доме на улице Полины Осипенко. На опубликованных видео было заметно здание, охваченное огнём. По словам очевидцев, на месте нашли погибшего.