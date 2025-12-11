В Прикамье в сгоревшем частном доме обнаружили тело погибшего мужчины

Тело погибшего мужчины было найдено в сгоревшем частном доме в Пермском крае, сообщает краевое ГУ МЧС.
Трагедия произошла в Соликамске вечером 10 декабря. В пермских соцсетях и телеграм-каналах были опубликованы сообщения о сильном пожаре, который произошёл в частном доме на улице Полины Осипенко. На опубликованных видео было заметно здание, охваченное огнём. По словам очевидцев, на месте нашли погибшего.
Информацию о смерти человека при пожаре подтвердили утром 11 декабря в ГУ МЧС по Пермскому краю. Как рассказали в ведомстве, общая площадь возгорания в частном доме составила 132 квадратных метра. Погибшим оказался местный пенсионер.
«В настоящее время дознаватель МЧС России и следователь СК России устанавливают причину произошедшего. Пожарного извещателя в жилье не было. Он мог бы вовремя оповестить об опасности и дать шансы на спасение», — заключили в управлении.