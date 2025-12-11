Ричмонд
«В ДТП 15 человек погибли и 30 получили травмы». ГАИ взяла на М-1 под контроль участок, где было множество жутких аварий

ГАИ открыт самый длинный участок контроля скорости, где в ДТП погибло 15 человек.

Источник: Комсомольская правда

На автодороге М-1 открыли самый протяженный в Беларуси участок контроля средней скорости движения. Подробнее в МВД рассказали БелТА.

Так, длина самого протяженного участка контроля средней скорости составляет 25 километров. Данный отрезок на М-1 располагается в границах Ивацевичского района Брестской области. Участок начинается на 151-м и заканчивается на 176-м километре автомагистрали.

В главном управлении Госавтоинспекции МВД обратили внимание на высокую аварийность данного участка. За последние пять лет на этих 25 километрах произошло 24 серьезных аварии. В ДТП 15 человек погибли и 30 получили травмы.

