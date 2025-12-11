Ричмонд
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Домодедово, сообщили в Росавиации.

«Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг Росавиация уже вводила ограничения на работу аэропорта Домодедово, затем ограничения были сняты. С вечера среды силы ПВО, по информации мэра Москвы Сергея Собянина, сбили 32 беспилотника, летевших на столицу, из них 31 БПЛА пришелся на текущие сутки. -

