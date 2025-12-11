Омский суд отправил в колонию мать за жуткое истязание 7-летней дочери

"В суде установлено, что в период с февраля по апрель 2025 г. женщина, не желая заниматься надлежащим воспитанием и развитием своей дочери, испытывая раздражение от ее непослушания, по малейшему поводу наказывала ребенка, наносила удары по телу зарядным устройством, ложкой.