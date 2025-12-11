Ричмонд
Омский суд отправил в колонию мать за жуткое истязание 7-летней дочери

Ранее уже лишили прав на пять старших детей.

Источник: Freepik

Прокуратура Омска сообщает в четверг, 11 декабря 2025 года, о вынесении приговора по уголовному делу в отношении 51-летней женщины. Она признана виновной по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней).

"В суде установлено, что в период с февраля по апрель 2025 г. женщина, не желая заниматься надлежащим воспитанием и развитием своей дочери, испытывая раздражение от ее непослушания, по малейшему поводу наказывала ребенка, наносила удары по телу зарядным устройством, ложкой.

Так, за отказ делать уроки она обмазала девочке лицо уксусом и привязала скотчем пропитанный уксусом кусок ваты к ее лицу, причинив повреждения в виде ожогов", — рассказали подробности жуткого, по мнению автора, истязания, в ведомстве.

Сообщается, что в школе заметили травмы на лице девочки, педагоги обратились в правоохранительные органы.

По данным прокуратуры, женщина уже лишена прав на своих 5 старших детей за ненадлежащее воспитание. После возбуждения уголовного дела она также лишена прав в отношении пострадавшей девочки.

Женщина подтвердила инкриминируемую вину.

Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Заявляется, что женщину взяли под стражу в зале суда.