Омский суд отправил в колонию мать за жуткое истязание 7-летней дочери

Прокуратура Омска сообщает в четверг, 11 декабря 2025 года, о вынесении приговора по уголовному делу в отношении 51-летней женщины. Она признана виновной по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней).
"В суде установлено, что в период с февраля по апрель 2025 г. женщина, не желая заниматься надлежащим воспитанием и развитием своей дочери, испытывая раздражение от ее непослушания, по малейшему поводу наказывала ребенка, наносила удары по телу зарядным устройством, ложкой.
Так, за отказ делать уроки она обмазала девочке лицо уксусом и привязала скотчем пропитанный уксусом кусок ваты к ее лицу, причинив повреждения в виде ожогов", — рассказали подробности жуткого, по мнению автора, истязания, в ведомстве.
Сообщается, что в школе заметили травмы на лице девочки, педагоги обратились в правоохранительные органы.
По данным прокуратуры, женщина уже лишена прав на своих 5 старших детей за ненадлежащее воспитание. После возбуждения уголовного дела она также лишена прав в отношении пострадавшей девочки.
Женщина подтвердила инкриминируемую вину.
Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Заявляется, что женщину взяли под стражу в зале суда.