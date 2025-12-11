Ричмонд
Собянин: еще три направлявшихся к Москве БПЛА нейтрализованы силами ПВО

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили сразу три БПЛА, которые летели на Москву. Об этом на своей странице в MAX заявил Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил градоначальник.

