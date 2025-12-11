Ричмонд
Автобус протаранил троллейбус в Алматы: есть пострадавшие

Утром 11 декабря 2025 года по проспекту Достык в Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным пресс-службы городского Департамента полиции (ДП), данное ДТП случилось в 11:50 в Медеуском районе.

«Водитель автобуса 65-го маршрута, следуя по проспекту Достык в южном направлении, допустил наезд на стоящий на остановочном комплексе троллейбус, который производил посадку и высадку пассажиров».Пресс-служба ДП Алматы.

Также сказано, что в результате столкновения пострадала пассажир автобуса: женщина 1966 года рождения.

Согласно фото с места происшествия, опубликованным в социальных сетях, видно серьезное повреждение передней части автобуса. У троллейбуса полностью выбито заднее стекло.

9 декабря 2025 года в Алматы произошло еще одно ДТП с автобусом. Тогда водитель, отвлекшись на телефон, сбил девушку на переходе в Алматы. Его задержали.