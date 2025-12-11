План «Перехват» объявили в Акмолинской области после обнаружения тела мужчины

11 декабря текущего года в 00:58 в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Кокшетау — Рузаевка на выезде в сторону Астаны обнаружен мертвый мужчина, предположительно, сбитый автомобилем. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.