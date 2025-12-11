План «Перехват» объявили в Акмолинской области после обнаружения тела мужчины

11 декабря текущего года в 00:58 в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Кокшетау — Рузаевка на выезде в сторону Астаны обнаружен мертвый мужчина, предположительно, сбитый автомобилем. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.
Предварительно было установлено, что имел место наезд на пешехода с последующим оставлением места ДТП. В целях установления транспортного средства и водителя был объявлен план «Перехват».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульной полиции Кокшетау обнаружили во дворе одного из домов автомобиль «ГАЗель» с механическими повреждениями, характерными для ДТП. Водитель транспортного средства был задержан.
По данному факту начато досудебное расследование.