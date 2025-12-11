Четыре самолета, летевших в Москву, не запланировано сели в аэропорту Уфы

Причиной изменения маршрута этих самолетов стали ограничения, введенные во всех московских аэропортах. Ранее ночью Москва и область подверглись массированной атаке беспилотников, что привело к сбоям в авиасообщении. По данным Росавиации, в столице было отменено, задержано или развернуто 133 авиарейса.