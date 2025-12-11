Пожарные оперативно потушили возгорание в офисном здании Владивостока

Сегодня днем на улице Верхнепортовая во Владивостоке произошло возгорание в трехэтажном офисном здании, пристроенном к концертному залу. На место происшествия пожарные МЧС России прибыли в течение семи минут после получения сигнала.
По оперативным данным, в момент прибытия спасателей из окон третьего этажа шел густой черный дым, внутри горела мебель и оргтехника. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению и быстро локализовали очаг возгорания.
Им удалось ликвидировать открытое горение на площади около 30 квадратных метров. Сейчас для предотвращения повторных загораний пожарные проводят проливку. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.
Всего для ликвидации пожара было задействовано 4 единицы специальной техники и 17 человек личного состава МЧС России. Причины происшествия устанавливаются.