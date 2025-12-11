В Севастополе задержан закладчик с наркотиками на 3 млн рублей. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Парень, имеющий зависимость, работал курьером онлайн-магазина запрещенных веществ с апреля 2025 года.
В ходе задержания правоохранители изъяли из незаконного оборото около 200 граммов наркотиков. По оценкам специалистов, стоимость этого объема составляет порядка 3 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
