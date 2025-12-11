В Севастополе задержан закладчик с наркотиками на 3 млн рублей

Ранее мы писали, что в Севастополе осудят 48-летнего жителя поселка Сахарная Головка, у которого в гараже нашли наркотики, порох и гранату. По версии следствия, с апреля по июль 2025 года мужчина незаконно купил, а затем хранил два куста запрещенного растения и около 70 г. Их он спрятал у себя в гараже вместе с гранатой с зарядом тротила более 50 г и 140 г пороха.