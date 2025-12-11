В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов

Сомнительная продукция принадлежала индивидуальному предпринимателю Херсонщины. Ее выявили в Красноперекопском районе Крыма.
«Колбасные изделия в количестве 192 кг и мясные полуфабрикаты в количестве 118,9 кг перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, также часть продукции не имела маркировки», — говорится в сообщении.
Продукция признана некачественной и опасной для потребителя. На имя собственника было выдано требование о возврате продукции собственнику и ее уничтожении предусмотренным законом способом.
Мясные изделия утилизированы под контролем инспекторов.