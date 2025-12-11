Ричмонд
В Крым пытались ввезти более 300 кг опасных колбас и полуфабрикатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. По требованию Россельхознадзора уничтожено 311 килограммов небезопасной мясной продукции, обнаруженной в грузовике на трассе в северном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления ведомства.

Сомнительная продукция принадлежала индивидуальному предпринимателю Херсонщины. Ее выявили в Красноперекопском районе Крыма.

«Колбасные изделия в количестве 192 кг и мясные полуфабрикаты в количестве 118,9 кг перевозились без ветеринарных сопроводительных документов, также часть продукции не имела маркировки», — говорится в сообщении.

Продукция признана некачественной и опасной для потребителя. На имя собственника было выдано требование о возврате продукции собственнику и ее уничтожении предусмотренным законом способом.

Мясные изделия утилизированы под контролем инспекторов.