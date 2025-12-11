В Кишиневе горит крыша жилого 15-этажного дома: На место ЧП выехали 9 пожарных расчетов

Вызов в службу 112 поступил в 08:57 — сообщили о пожаре на крыше 15-этажного многоквартирного дома в Кишиневе.
Пожар охватил крышу дома на бульваре Ренаштерий Националэ, 6.
По прибытии на место было установлено, что огонь охватил кровельный войлок на крыше здания, существует риск его распространения, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (IGSU).
В данный момент сотрудники IGSU продолжают работу по полному тушению пожара, задействовано 9 бригад IGSU.
Пожарные эвакуировали двух человек с признаками отравления продуктами сгорания с 12-го этажа многоквартирного дома.
ОБНОВЛЕНО В 10:01, 11 декабря 2025.
Огонь локализован.