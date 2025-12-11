Пять фур столкнулись на скользкой воронежской трассе, погиб один водитель

Страшная авария произошла в среду, 10 декабря, под Борисоглебском Воронежской области. По данным полиции, около 16 часов на дороге «Москва-Астрахань» 49-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» с полуприцепом, двигаясь в сторону Москвы, начал сбавлять скорость. Ехавший за ним 50-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Актрос» с полуприцепом не смог быстро затормозить и допустил столкновение.
Дальше, уже в «Мерседес», врезался 33-летний водитель автомобиля «Ренаулт» с полуприцепом, а в него — водитель автомобиля «Даф» с полуприцепом «Мега», 48-летний житель Белгородской области, нарушившие безопасную дистанцию. Но и это не все. Дальше «Даф» протаранил следующий за ним автомобиль «Даф-ХФ» с полуприцепом «Мега», которым управлял 38-летний житель Белгородской области.
В результате массовой аварии, водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Актрос» скончался в скорой помощи по пути в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
По данным полиции, за минувшие сутки на дорогах Воронежской области произошло 149 аварий, в том числе 88 — в областном центре. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек, 1 человек погиб.