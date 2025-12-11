Пять фур столкнулись на скользкой воронежской трассе, погиб один водитель

Дальше, уже в «Мерседес», врезался 33-летний водитель автомобиля «Ренаулт» с полуприцепом, а в него — водитель автомобиля «Даф» с полуприцепом «Мега», 48-летний житель Белгородской области, нарушившие безопасную дистанцию. Но и это не все. Дальше «Даф» протаранил следующий за ним автомобиль «Даф-ХФ» с полуприцепом «Мега», которым управлял 38-летний житель Белгородской области.