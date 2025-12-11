Российский ученый задержан в Польше из-за раскопок в Крыму

«Агенты внутренней безопасности США задержали в Польше руководителя отдела древней археологии Эрмитажа в Санкт-Петербурге Александра Б. Украина направит Польше запрос об экстрадиции этого человека», — информирует ресурс.
Российского археолога подозревают «в уничтожении объектов крымского культурного наследия» с «ущербом» более чем в 200 миллионов гривен (370 млн рублей — ред.). Уточняется, что ученый задержан 4 декабря.
По информации ряда СМИ задержанный ученый — Александр Бутягин, однако пока официального подтверждения этой информации нет.
Напомним, 15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в «незаконных раскопках без официального разрешения» и «разрушении памятника» археологии.
Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.