Российский ученый задержан в Польше из-за раскопок в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. Руководитель отдела древней археологии Эрмитажа задержан в Польше по запросу Украины за раскопки в Крыму, сообщает в четверг польское издание Gazeta.pl.

«Агенты внутренней безопасности США задержали в Польше руководителя отдела древней археологии Эрмитажа в Санкт-Петербурге Александра Б. Украина направит Польше запрос об экстрадиции этого человека», — информирует ресурс.

Российского археолога подозревают «в уничтожении объектов крымского культурного наследия» с «ущербом» более чем в 200 миллионов гривен (370 млн рублей — ред.). Уточняется, что ученый задержан 4 декабря.

По информации ряда СМИ задержанный ученый — Александр Бутягин, однако пока официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, 15 ноября генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении руководителю Мирмекийской археологической экспедиции, заведующему сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Александру Бутягину. Его подозревают в «незаконных раскопках без официального разрешения» и «разрушении памятника» археологии.

Ранее Бутягин в комментарии РИА Новости Крым выражал удивление, что в такое трудное для Украины время киевские прокуроры занимаются преследованием археологов. Он подчеркивал, что продолжает заниматься тем делом, которому посвятил жизнь, отмечал, что археологи экспедиции регулярно сдают все свои находки в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник. Заботу об археологическом объекте они считают своей первостепенной задачей.