На ансамбль имени Гаскарова в Уфе подали иск на 20 миллионов рублей

Государственному академическому ансамблю народного танца имени Файзи Гаскарова предъявили гражданский иск. Общая сумма требований к известному коллективу достигает 20 миллионов рублей.
Истец утверждает, что на законных основаниях владеет исключительными правами на музыкальные произведения своего отца, известного композитора. В подтверждение своих слов он предоставил суду Кировского района договор об отчуждении авторских прав.
Согласно исковым материалам, ансамбль с 2016 по 2024 годы использовал эти музыкальные композиции. Их публично исполняли на концертах, а видеозаписи с музыкой размещали на официальных страницах коллектива в социальных сетях. Все это, по словам истца, происходило без его согласия и без оформления какого-либо лицензионного соглашения. Предварительные досудебные претензии с требованием прекратить нарушения и возместить ущерб руководство ансамбля не приняло.
Теперь истец добивается через суд взыскания денежной компенсации за нарушение авторских прав. Также он требует наложить на ответчика запрет на дальнейшее использование спорных музыкальных произведений и обязать его удалить все связанные с ними материалы из публичного доступа в сети Интернет. Помимо этого, истец намерен вернуть через суд уплаченную государственную пошлину.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.