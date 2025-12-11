Взрыв произошел в Пермском национальном исследовательском политехническом университете

До этого МЧС сообщило, что в Магадане произошел пожар из-за освежителей воздуха, в результате которого пострадали две женщины. Инцидент произошел в квартире многоэтажном дома на четвертом этаже. По предварительной информации, причиной пожара стала разгерметизация нескольких баллонов с освежителем воздуха.