В лаборатории пермского политеха произошел взрыв

В результате инцидента два человека погибли, двое пострадали.
По данным «Ъ-Прикамье», на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СКР по Пермскому краю. Проводится процессуальная проверка.
В лаборатории Пермского национальный исследовательского политехнического университета произошел взрыв.
В результате инцидента два человека погибли, двое пострадали.
По данным «Ъ-Прикамье», на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СКР по Пермскому краю. Проводится процессуальная проверка.