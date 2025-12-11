Ричмонд
В лаборатории пермского политеха произошел взрыв

В лаборатории Пермского национальный исследовательского политехнического университета произошел взрыв.

В результате инцидента два человека погибли, двое пострадали.

По данным «Ъ-Прикамье», на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СКР по Пермскому краю. Проводится процессуальная проверка.