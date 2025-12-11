Свердловчанин получил 1,5 миллиона за гибель матери из-за врачебных ошибок

Трагедия произошла летом 2022 года. Женщина обратилась в медцентр с жалобами на боль в спине. Для облегчения состояния ей сделали укол с лидокаином. После инъекции у пациентки развилась острая реакция на препарат. Несмотря на усилия врачей центра и прибывшей бригады скорой, спасти её не удалось.