Свердловчанин получил 1,5 миллиона за гибель матери из-за врачебных ошибок

В Нижнем Тагиле суд взыскал 1,5 млн в пользу сына пациентки, умершей из-за врачебных ошибок.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле суд удовлетворил иск жителя города к медицинскому центру «Академический» и городской станции скорой помощи. Мужчина требовал компенсацию морального вреда после смерти матери, которая скончалась из-за врачебных ошибок во время оказания медицинской помощи. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Трагедия произошла летом 2022 года. Женщина обратилась в медцентр с жалобами на боль в спине. Для облегчения состояния ей сделали укол с лидокаином. После инъекции у пациентки развилась острая реакция на препарат. Несмотря на усилия врачей центра и прибывшей бригады скорой, спасти её не удалось.

Сын погибшей подал иск на 5 миллионов рублей, утверждая, что медицинская помощь его матери была оказана ненадлежащим образом. Для установления истинной причины смерти женщины была назначена судебная экспертиза. Её выводы подтвердили, что в действиях обеих медицинских организаций имелись серьёзные нарушения, которые привели к летальному исходу. Эксперты также отметили нетипичную реакцию организма женщины на лекарство.

— С учетом установленных в рамках рассмотрения дела обстоятельств участвующий в деле прокурор дал заключение о необходимости удовлетворения заявленных требований, — уточнили в прокуратуре.

Суд, изучив все материалы, частично удовлетворил иск. С медицинского центра «Академический» было взыскано более 1,2 миллиона рублей, а со станции скорой помощи — 250 тысяч. Таким образом, общая сумма компенсации морального вреда составила почти 1,5 миллиона рублей.

Медицинский центр с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу. Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения.

Судебный акт вступил в законную силу.