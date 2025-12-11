В Тамбовской области завели дело о нарушениях при закупках медоборудования

По версии следствия, в 2024 году при организации и проведении открытого аукциона на поставку медицинского оборудования для нужд областных учреждений здравоохранения должностные лица заказчика, действуя в сговоре с представителем коммерческой организации, целенаправленно создали условия, обеспечивающие победу заранее определенного поставщика. В результате незаконных действий были необоснованно израсходованы бюджетные средства на сумму свыше 5 млн рублей.