В Омске росгвардейцы спасли девушку от попытки навредить себе

Об инциденте сообщила пресс-служба областного управления Росгвардии. По ее информации, сотрудники вневедомственной охраны управления в дневное время следовали по маршруту патрулирования в Кировском округе Омска. Экипаж составляли прапорщик полиции Евгений Н. и сержант полиции Сергей С. По служебной связи им сообщил дежурный, что в одном из домов на улице Транссибирской ребенок может выпасть из окна.