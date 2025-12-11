В Омске росгвардейцы спасли девушку от попытки навредить себе

В четверг, 11 декабря, в Омске сотрудники Росгвардии оттащили в многоэтажке девушку от открытого окна подъезда. Та была в стрессовом состоянии, ситуация угрожала ее жизни.
Об инциденте сообщила пресс-служба областного управления Росгвардии. По ее информации, сотрудники вневедомственной охраны управления в дневное время следовали по маршруту патрулирования в Кировском округе Омска. Экипаж составляли прапорщик полиции Евгений Н. и сержант полиции Сергей С. По служебной связи им сообщил дежурный, что в одном из домов на улице Транссибирской ребенок может выпасть из окна.
Прибывшие на место силовики поднялись на восьмой этаж, где в подъезде у открытого окна, свесив ноги наружу, находилась девушка. Вербально она сообщила о своем намерении навредить себе.
Гвардейцы смогли убедить ее не отказываться от разговора. В ходе него выяснилось: толчком стал конфликт с родными и близкими ей людьми. А ее любимый парень сейчас сидит в местах лишения свободы.
Силовики в итоге все же смогли в какой-то момент отвлечь внимание девушки, быстрым броском к ней подскочить и затащить внутрь.
Далее экипаж сопроводил бригаду скорой помощи с девушкой в одну из городских больниц.
