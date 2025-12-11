Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давности

По данным следствия, в ночь на 23 ноября 2013 года нетрезвый мужчина во время ссоры со своей 31-летней знакомой нанес ей множество ударов в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, а злоумышленник сбросил пострадавшую в русло реки вблизи собственного дома и покинул место преступления.
«Все эти годы обвиняемый скрывался на территории Запорожской области, находясь на попечении у матери и негласно подрабатывая, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов», — рассказали в СК.
Местонахождение мужчины было установлено, его задержали в Мелитополе сотрудники полиции.
Также установлено, что фигурант хранил у себя патроны к огнестрельному оружию, их изъяли в ходе проведения следственных действий.
Как сообщили в прокуратуре Крыма, суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 10,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.