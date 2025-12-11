Ричмонд
Крымчанину вынесли приговор за убийство 12-летней давности

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости Крым. Жителя Алушты признали виновным в убийстве, совершенном 12 лет назад. Об этом сообщает крымский главк СК России.

По данным следствия, в ночь на 23 ноября 2013 года нетрезвый мужчина во время ссоры со своей 31-летней знакомой нанес ей множество ударов в область головы и туловища. От полученных телесных повреждений женщина скончалась, а злоумышленник сбросил пострадавшую в русло реки вблизи собственного дома и покинул место преступления.

«Все эти годы обвиняемый скрывался на территории Запорожской области, находясь на попечении у матери и негласно подрабатывая, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов», — рассказали в СК.

Местонахождение мужчины было установлено, его задержали в Мелитополе сотрудники полиции.

Также установлено, что фигурант хранил у себя патроны к огнестрельному оружию, их изъяли в ходе проведения следственных действий.

Как сообщили в прокуратуре Крыма, суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 10,5 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.