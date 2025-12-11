В московских аэропортах отменили более 150 рейсов после атаки дронов

По данным Минобороны, в ночь на 11 декабря над Московским регионом были сбиты 40 беспилотников, из них 32 летели на Москву. Ночью вводились ограничения на полеты в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. К 8:00 мск они были сняты, но потом во Внуково и Домодедово вводились повторно (к 10:55 мск меры отменены), следует из данных Росавиации.