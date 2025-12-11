Стало известно имя задержанного в Польше сотрудника Эрмитажа

ВАРШАВА, 11 дек — РИА Новости. Посольство России сообщило РИА Новости, что задержанного в Польше сотрудника Эрмитажа зовут Александр Бутягин.
Ранее польские СМИ сообщили о задержании известного российского ученого, высокопоставленного представителя Эрмитажа по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму.
«Из польской прокуратуры нам только 9 декабря поступило уведомление о задержании гражданина России Александра Бутягина. Он был задержан 4 декабря. Не дожидаясь официальной информации польской стороны, мы потребовали от польской прокуратуры объяснений и встречи с задержанным», — сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.
По словам Ордаша, эта встреча состоялась в среду утром.
«Он (Бутягин — ред.) чувствует себя хорошо, у него нет жалоб на условия содержания», — рассказал собеседник агентства.
На сайте музей Эрмитаж содержится информация, что Бутягин — заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.