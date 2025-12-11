Стало известно имя задержанного в Польше сотрудника Эрмитажа

«Из польской прокуратуры нам только 9 декабря поступило уведомление о задержании гражданина России Александра Бутягина. Он был задержан 4 декабря. Не дожидаясь официальной информации польской стороны, мы потребовали от польской прокуратуры объяснений и встречи с задержанным», — сообщил РИА Новости временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш.