Стали известны подробности о взрыве с погибшими в Пермском политехе

Подробности о взрыве с погибшими людьми в Пермском политехническом университете рассказали в Минтербезе Пермского края.
Речь идёт о трагедии, которая случилась в вузе днём 11 декабря. Ранее СМИ сообщали, что в одном из корпусов ПНИПУ на улице Академика Королёва случился взрыв одной из машин. Уточнялось, что во время аварии в лаборатории пострадали несколько человек, включая ребёнка.
В 13:25 часов Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало в телеграм-канале подробности об инциденте. В ведомстве сообщили, что трагедия случилась во время лабораторных испытаний.
«Сегодня в одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП во время лабораторных испытаний. По предварительной информации в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина», — рассказывает министерство.
В Минтербезе также подтвердили информацию о погибших. Три человека пострадали, а ещё два погибли. Среди них есть ребёнок.