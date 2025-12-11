Ричмонд
Стали известны подробности о взрыве с погибшими в Пермском политехе

Их рассказали в Минтербезе.

Источник: Аргументы и факты

Подробности о взрыве с погибшими людьми в Пермском политехническом университете рассказали в Минтербезе Пермского края.

Речь идёт о трагедии, которая случилась в вузе днём 11 декабря. Ранее СМИ сообщали, что в одном из корпусов ПНИПУ на улице Академика Королёва случился взрыв одной из машин. Уточнялось, что во время аварии в лаборатории пострадали несколько человек, включая ребёнка.

В 13:25 часов Министерство территориальной безопасности Пермского края опубликовало в телеграм-канале подробности об инциденте. В ведомстве сообщили, что трагедия случилась во время лабораторных испытаний.

«Сегодня в одном из учебных корпусов политехнического университета случилось ЧП во время лабораторных испытаний. По предварительной информации в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина», — рассказывает министерство.

В Минтербезе также подтвердили информацию о погибших. Три человека пострадали, а ещё два погибли. Среди них есть ребёнок.