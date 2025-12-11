Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СКР возбудил уголовное дело по факту гибели людей при взрыве в ПНИПУ

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели людей при взрыве в лаборатории Пермского национального исследовательского политехнического университета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

ЧП произошло сегодня днем в лаборатории аэрокосмического факультета, расположенной на ул. Академика Королева. По предварительным данным, произошла разгерметизация гидродинамического стенда.

В результате происшествия погибли мужчина и 8-летняя девочка, еще два человека получили травмы различной степени. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, производится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия.

Назначаются судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская с целью установления причины пожара и гибели людей.

Ход расследования находится на личном контроле руководителя СУ СКР Дениса Головкина.