СКР возбудил уголовное дело по факту гибели людей при взрыве в ПНИПУ

ЧП произошло сегодня днем в лаборатории аэрокосмического факультета, расположенной на ул. Академика Королева. По предварительным данным, произошла разгерметизация гидродинамического стенда.
В результате происшествия погибли мужчина и 8-летняя девочка, еще два человека получили травмы различной степени. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, производится осмотр места происшествия, изымаются предметы и объекты, имеющие значение для следствия.
Назначаются судебные экспертизы, в том числе пожаро-техническая и судебно-медицинская с целью установления причины пожара и гибели людей.
Ход расследования находится на личном контроле руководителя СУ СКР Дениса Головкина.