Восьмилетняя девочка погибла при ЧП в пермском политехе

«Следствием установлено, что 11 декабря 2025 года в одном из университетов города Перми в лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате происшествия погибли мужчина и 8-летняя девочка, еще двое человек пострадало. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.