Восьмилетняя девочка погибла при ЧП в пермском политехе

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Погибшей из-за разгерметизации гидродинамического стенда в пермском институте стала восьмилетняя девочка, сообщила пресс-службе СУСК края в своем Telegram-канале.
«Следствием установлено, что 11 декабря 2025 года в одном из университетов города Перми в лаборатории произошла разгерметизация гидродинамического стенда. В результате происшествия погибли мужчина и 8-летняя девочка, еще двое человек пострадало. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении.