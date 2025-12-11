Осужденного за взятки воронежского профессора уволили из агроуниверситета

В мае 2025 года профессор был признан виновным в получении взятки в крупном размере (по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Как установил суд, в июле 2019-го, будучи завкафедрой и председателем диссовета в вузе, Константин Терновых получал взятки за помощь соискателям в защите диссертаций и присуждении ученой степени. Он был оштрафован на 2 млн руб. с лишением права заниматься педагогической деятельностью на три года.