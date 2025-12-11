В Ангарске мужчина лишился «Тойоты» за 13 млн после вождения пьяным

В Ангарске суд вынес приговор 46-летнему жителю Усолья-Сибирского, которого признали виновным по уголовной статье за повторное вождение в нетрезвом виде. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
— В феврале 2025 года мужчина, уже имевший административное наказание за отказ от медосвидетельствования, сел за руль своего автомобиля «Тойота Ланд Крузер 300» в состоянии опьянения. Его остановили госавтоинспекторы в районе Еловского водохранилища, проверка показала наличие алкоголя в крови, — говорится в сообщении суда.
Суд, учитывая смягчающие обстоятельства — наличие у виновного детей и проблемы со здоровьем, — назначил ему 160 часов обязательных работ и лишил права управлять транспортными средствами на два года.
Главным последствием стала конфискация автомобиля. По решению суда внедорожник стоимостью более 13 миллионов рублей, принадлежавший осужденному и использованный при преступлении, обращен в доход государства.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что экс-следователю из Иркутской области сократили срок за убийство школьницы.