В Уфе частично перекроют движение на улицах Аксакова и Софьи Перовской

В Уфе на двух улицах введут временные ограничения. Как пояснили в мэрии, это связано с проведением работ на коммуникациях.
Перекрытие будет действовать с 11 по 20 декабря. Ограничения затронут четверть проезжей части по той стороне улицы Аксакова, где расположены четные дома. Работы будут вестись на участке рядом с пересечением с улицей Революционной.
Также движение изменится с 11 по 25 декабря. На этот период будет закрыта одна полоса на стороне улицы Софьи Перовской с нечетной нумерацией домов. Перекрытие организуют в районе дома № 11Д.
Водителям, чьи маршруты проходят по этим участкам, рекомендуется заранее выбирать альтернативные пути или учитывать возможные задержки.
