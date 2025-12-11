Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе частично перекроют движение на улицах Аксакова и Софьи Перовской

В Уфе введут временные ограничения движения из-за ремонтных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на двух улицах введут временные ограничения. Как пояснили в мэрии, это связано с проведением работ на коммуникациях.

Перекрытие будет действовать с 11 по 20 декабря. Ограничения затронут четверть проезжей части по той стороне улицы Аксакова, где расположены четные дома. Работы будут вестись на участке рядом с пересечением с улицей Революционной.

Также движение изменится с 11 по 25 декабря. На этот период будет закрыта одна полоса на стороне улицы Софьи Перовской с нечетной нумерацией домов. Перекрытие организуют в районе дома № 11Д.

Водителям, чьи маршруты проходят по этим участкам, рекомендуется заранее выбирать альтернативные пути или учитывать возможные задержки.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.