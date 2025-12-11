Первый снег отправил в кюветы КамАЗ и легковушки под Волгоградом

Первые же неблагоприятные дорожные условия, сложившиеся накануне, 10 декабря, из-за выпавшего в Волгоградской области снега, привели к множеству аварий.
В Калачевском районе в 7:40 на 93-м километре трассы «Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск» водитель КамАЗа съехал с дороги, машина опрокинулась.
В Суровикинском районе около 16:20 не повезло владельцу Hyundai на 154-м км этой же автодороги.
В Николаевском районе в два часа дня в такую же беду попал водитель «Лады Гранты» на 185-м км дороги «Старая Полтавка — Гмелинка — Палласовка — Николаевск». Пострадал не только водитель, но и двое его пассажиров.
Уже вечером в Дубовском районе в 20:00 на 614-м километре трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград» не справился с управлением еще один владелец «Лады Гранты».
Накануне на видео попала авария на сложном перекрестке на севере Волгограда.