В Польше арестовали археолога и работника Эрмитажа Александра Бутягина

Украина посчитала, что он проводил несогласованные работы в Крыму.

Стало известно о задержании работника Эрмитажа, преподавателя СПбГУ, археолога Александра Бутягина. Это произошло в Польше.

Польские сотрудники агентства внутренней безопасности остановили Бутягина по требованию Украины. Представители украинской стороны считают, что ученый незаконно проводил археологические раскопки в Крыму. Информацию об этом передало польское радио RFM FM.

Прокуратура Варшавы допросила петербуржца, после чего над Бутягиным прошел суд. Было решено его арестовать на 40 дней.

Отметим, что имя Александра Бутягина широко известно в мире науки. Он является специалистом по античности, членом Ученого совета Эрмитажа, а также преподает в СПбГУ.

Петербургский ученый на протяжении 26 лет возглавляет Мирмекийскую археологическую экспедицию в Керчи в Крыму.