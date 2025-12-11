Ричмонд
В Волгограде суд вынес приговор истязавшему малолетних детей отцу

Мужчина ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по воспитанию детей.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает СУ СКР по Волгоградской области, отец девочки 2011 года рождения и мальчика 2013 года рождения систематически подвергал их физическому и психологическому насилию на протяжении более чем 2 лет. После обращения одного из детей за медицинской помощью врачи сообщили о подозрительных травмах в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела.

Обвиняемый пытался скрыться, но был задержан на границе России.

Суд приговорил его к 6,5 годам колонии общего режима и штрафу в 90 000 рублей. Кроме того, детям назначена компенсация морального вреда в размере 250 000 рублей каждому.