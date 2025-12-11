В Волгограде суд вынес приговор истязавшему малолетних детей отцу

Как сообщает СУ СКР по Волгоградской области, отец девочки 2011 года рождения и мальчика 2013 года рождения систематически подвергал их физическому и психологическому насилию на протяжении более чем 2 лет. После обращения одного из детей за медицинской помощью врачи сообщили о подозрительных травмах в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела.