Перепутал с мишенью: 17-летнего парня застрелили на глазах у отца

В Иркутской области вынесен приговор 47-летнему мужчине, признанному виновным в причинении смерти по неосторожности 17-летнему подростку. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и СУ СКР региона.
— Суд установил, что в октябре 2025 года обвиняемый вместе со своим знакомым и его сыном поехал в район села Анга Качугского района для пристрелки тепловизионного прицела на охотничий карабин. Подросток расставил мишени — бутылки с теплой водой, — напоминают в пресс-службе ведомств.
Мужчина, настраивая прицел, выстрелил, приняв потерпевшего за цель. Пуля попала в парня, и от полученного ранения он скончался на месте. Качугский районный суд, рассмотрев материалы дела, приговорил виновного к наказанию в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев.
