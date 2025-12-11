В самарском аэропорту задержаны пять рейсов и отменены два

В частности, перенесен вылет четырех самолетов в Москву и одного — в Хургаду. Также отменены два рейса в Москву.
Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения прав пассажиров. В аэропорту организована мобильная приемная контрольного органа.
Утром в Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА. В настоящее время объявлен отбой угрозы.
