В самарском аэропорту задержаны пять рейсов и отменены два

Задержка вылета пяти самолетов произошла в самарском аэропорту Курумоч днем в четверг, 11 декабря. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Источник: Коммерсантъ

В частности, перенесен вылет четырех самолетов в Москву и одного — в Хургаду. Также отменены два рейса в Москву.

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения прав пассажиров. В аэропорту организована мобильная приемная контрольного органа.

Утром в Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

