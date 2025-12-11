Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росздравнадзор проверяет смерть студента в Ростове-на-Дону

Территориальный орган Росздравнадзора в Ростовской области начал проверку после смерти студента местного вуза, которому якобы отказали в медицинской помощи в университетской поликлинике.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, специалисты изучают все обстоятельства происшествия и качество оказанных медицинских услуг. Проверка должна установить факты, которые позволят выяснить, были ли нарушены правила предоставления помощи учащемуся, и оценить действия медперсонала.

«Проверка ведется согласно действующему законодательству и направлена на всестороннее изучение обстоятельств. В рамках расследования будут проанализированы документы поликлиники, показания свидетелей и данные о состоянии здоровья студента», — уточнили в Росздравнадзоре.