В Омске автомобиль сбил 12-летнего мальчика на улице Волховстроя

Ребенок госпитализирован, госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в 08:35 в Госавтоинспекцию Омска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего.

На месте происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что водительница автомобиля «Ниссан» (1989 года рождения), двигаясь по улице Волховстроя в районе дома № 1, совершила наезд на пешехода, внезапно вышедшего на проезжую часть.

Пострадавшим оказался 12-летний мальчик, которому на месте потребовалась медицинская помощь.

Обстоятельства и причины аварии в настоящее время устанавливаются в рамках служебной проверки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали, что в Омске начался суд над водителем по обвинению в ударе полицейского по лицу.