В Омске автомобиль сбил 12-летнего мальчика на улице Волховстроя

Сегодня в 08:35 в Госавтоинспекцию Омска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетнего.
На месте происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что водительница автомобиля «Ниссан» (1989 года рождения), двигаясь по улице Волховстроя в районе дома № 1, совершила наезд на пешехода, внезапно вышедшего на проезжую часть.
Пострадавшим оказался 12-летний мальчик, которому на месте потребовалась медицинская помощь.
Обстоятельства и причины аварии в настоящее время устанавливаются в рамках служебной проверки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее мы писали, что в Омске начался суд над водителем по обвинению в ударе полицейского по лицу.