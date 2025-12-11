В ПНИПУ сообщили, что вуз не имеет отношения к смертельным испытаниям

«Погибли два человека — мужчина, руководитель предприятия, изготовившего образец (не является сотрудником ПНИПУ) и его несовершеннолетняя дочь. В настоящее время проводится проверка, почему она находилась на объекте в нарушение техники безопасности», — пояснили в пресс-службе. Также пострадали два представителя одного из пермских предприятий, двое мужчин 64 и 37 лет госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести.