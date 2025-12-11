Ричмонд
В ПНИПУ сообщили, что вуз не имеет отношения к смертельным испытаниям

Происшествие, в результате которого погибли два человека и пострадали четыре, произошло в отдельно стоящем здании комплекса университета, сообщает пресс-служба ПНИПУ. При испытаниях изделия произошло разрушение колеса турбины. Ее фрагменты пробили защитные конструкции.

«Погибли два человека — мужчина, руководитель предприятия, изготовившего образец (не является сотрудником ПНИПУ) и его несовершеннолетняя дочь. В настоящее время проводится проверка, почему она находилась на объекте в нарушение техники безопасности», — пояснили в пресс-службе. Также пострадали два представителя одного из пермских предприятий, двое мужчин 64 и 37 лет госпитализированы и находятся в состоянии средней степени тяжести.

«От лица руководства университета выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявил ректор ПНИПУ Антон Петроченков.