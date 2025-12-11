В Ташкенте задержали двух налоговиков, вымогавших деньги у предпринимателя

Как сообщили правоохранители, два инспектора пришли с проверкой на семейное предприятие, специализирующееся на производстве дверей и окон. Под предлогом того, что фирма якобы заплатила слишком мало налогов, они потребовали у предпринимателей 10 миллионов сумов. За эту сумму налоговики обещали «замять вопрос» и не применять штрафные санкции за неуплату налогов.
В ходе оперативных мероприятий инспекторы были задержаны с поличным прямо во время получения денег. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «в» и «г» части 2 статьи 210 (получение взятки) Уголовного кодекса Узбекистана. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Следственные действия по делу продолжаются.