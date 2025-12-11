В Ташкенте вынесли приговор членам преступной группировки, торговавшей органами

Члены банды проживали не только в Ташкенте, но и в Ташкентской, Ферганской, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Через социальные сети они искали пациентов, страдающих от тяжёлых заболеваний почек и печени, а также подыскивали здоровых граждан, готовых продать свои органы за значительные суммы.
С помощью своих контактов за рубежом участники группы подделывали удостоверяющие личность документы, чтобы доноры выглядели «родственниками» больных, и организовывали операции по пересадке органов в частной клинике в одной из соседних стран.
По данным следствия, с 2023 по 2025 год эта преступная схема позволила провести трансплантацию 32 пациентам. Часть денег, полученных от больных, расходовалась на оплату клиники и вознаграждения донорам. Оставшиеся средства делились между участниками группировки.
Помимо этого, преступники продавали по завышенным ценам сильнодействующие обезболивающие лекарства пациентам, у которых после операции не наблюдалось улучшения здоровья.
Суд признал подсудимых виновными по нескольким статьям Уголовного кодекса:
Статья 133−1, часть 2, пункты «а», «б» — купля-продажа органов и (или) тканей человека.
Статья 228, части 2 и 3, пункты «а», «б» — изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование.
Детальной информации о наказаниях всех фигурантов телеканал не привёл, но известно, что часть из них, наиболее активно участвовавших в преступлениях, получили по 9 лет лишения свободы. Остальным подсудимым также были назначены соответствующие наказания в рамках закона.