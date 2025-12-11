В Ташкенте вынесли приговор членам преступной группировки, торговавшей органами

Члены банды проживали не только в Ташкенте, но и в Ташкентской, Ферганской, Бухарской и Кашкадарьинской областях. Через социальные сети они искали пациентов, страдающих от тяжёлых заболеваний почек и печени, а также подыскивали здоровых граждан, готовых продать свои органы за значительные суммы.