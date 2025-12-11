В Ташкенте приостановили работу ещё одной частной клиники из-за антисанитарии и нарушений

В ходе санитарной проверки специалисты зафиксировали самовольную перепланировку помещений, несоблюдение санитарных норм и низкий уровень стерилизации. Общая уборка проводилась нерегулярно, оборудование оказалось в ржавом состоянии, а в лаборатории использовали питательные среды с истёкшим сроком годности. Более того, не соблюдался температурный режим хранения этих сред, не указывались даты их приготовления, а образцы крови хранились в одном холодильнике вместе с питательными средами. Все это могло влиять на точность результатов анализов и увеличивало риск распространения инфекционных заболеваний.