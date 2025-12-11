В Ташкенте приостановили работу ещё одной частной клиники из-за антисанитарии и нарушений

На этом фоне санитарно-эпидемиологическая служба (СЭС) провела очередную проверку уже в другой частной клинике, расположенной в Учтепинском районе. Результаты проверки оказались неутешительными: деятельность учреждения также временно приостановлена из-за грубых нарушений. Название клиники чиновники, к сожалению, не раскрыли.
В ходе санитарной проверки специалисты зафиксировали самовольную перепланировку помещений, несоблюдение санитарных норм и низкий уровень стерилизации. Общая уборка проводилась нерегулярно, оборудование оказалось в ржавом состоянии, а в лаборатории использовали питательные среды с истёкшим сроком годности. Более того, не соблюдался температурный режим хранения этих сред, не указывались даты их приготовления, а образцы крови хранились в одном холодильнике вместе с питательными средами. Все это могло влиять на точность результатов анализов и увеличивало риск распространения инфекционных заболеваний.
Кроме того, у клиники отсутствовали необходимые договоры как на получение кровепрепаратов для лабораторных нужд, так и на проведение регулярной профилактической дезинфекции.
Из-за грубых нарушений санитарных правил и создания угрозы распространения инфекционных заболеваний в отношении руководителя клиники был составлен административный протокол. Работа учреждения временно приостановлена до устранения всех выявленных нарушений.
В СЭС подчеркнули, что проверки частных медучреждений будут продолжены, чтобы обеспечить безопасность и здоровье населения.
Эти случаи ещё раз напоминают: будьте особенно внимательны при выборе частной клиники для лечения. Изучайте отзывы, проверяйте наличие лицензии и не стесняйтесь интересоваться условиями санитарии — здоровье важнее всего.