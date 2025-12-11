Экс-замглавы администрации Краснодара грозит 4,5 года за мошенничество

Согласно версии следствия, в апреле 2025 года во время предвыборной кампании депутатов городской думы восьмого созыва Всеволод Нетреба гарантировал получение депутатского мандата начальнику юридического отдела администрации Кириллу Перцеву за 4,6 млн руб. Кандидат обратился в правоохранительные органы. Под контролем силовиков он передал Всеволоду Нетребе в его кабинете 2 млн руб., включая муляжи купюр. После этого замглавы администрации задержали.