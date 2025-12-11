В Башкирии подросток сообщил об опасном предмете в торговом центре

В полицию поступил звонок от неизвестного, который сообщил о заложенном опасном предмете в одном из торговых центров. Мужской голос потребовал деньги. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Здание и прилегающая территория были тщательно обследованы сотрудниками полиции с использованием собак кинологических службы. Никаких подозрительных предметов обнаружено не было.
Вскоре оперативники установили личность гражданина, который из хулиганских побуждений позвонил с ложным сообщением в полицию. Им оказался несовершеннолетний житель Стерлитамака, который состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
В отношении него возбудили уголовное дело по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Стерлитамаку.
Ранее женщину осудили за нападение на микрофинансовые организации Уфы с гранатой.