В Башкирии вырос бюджет на 2026 год

Госсобрание Башкирии пересмотрело бюджет республики. С учетом принятых поправок проект бюджета на 2026 год увеличили на 2,1 миллиарда рублей по сравнению с первоначальной редакцией, которая была одобрена в первом чтении еще в ноябре.