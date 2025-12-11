Ричмонд
В Башкирии вырос бюджет на 2026 год

Бюджет Башкирии на следующий год скорректировали в сторону увеличения.

Источник: Комсомольская правда

Госсобрание Башкирии пересмотрело бюджет республики. С учетом принятых поправок проект бюджета на 2026 год увеличили на 2,1 миллиарда рублей по сравнению с первоначальной редакцией, которая была одобрена в первом чтении еще в ноябре.

Теперь общий объем планируемых доходов составляет 316,2 миллиарда рублей, а расходы достигнут 338,7 миллиарда. Размер ожидаемого дефицита остался прежним — 22,5 миллиарда рублей.

Поправки будут вынесены на окончательное рассмотрение депутатов в ходе декабрьского пленарного заседания.

